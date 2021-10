Malines signe un jeune talent australien, fils d'un ancien joueur passé par Charleroi

Malines se porte bien en championnat avec une belle cinquième place, après un début de saison pourtant délicat. Malgré ses bonnes performances actuelles, le Kavé garde un oeil sur l'avenir et vient d'attirer un talent australien.

Le jeune Marco Arambasic, 18 ans, a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec option. D'après Gazet van Antwerpen, le jeune attaquant était à l'essai à Malines depuis un certain temps et serait parvenu à convaincre le club de lui donner une chance.

Arambasic arrive gratuitement du Hakoah FC (Australie), qui a annoncé le départ de son joueur.

Le fait qu'il se retrouve à Malines n'est pas une coïncidence, car il est le fils de Zlatko Arambasic, un ancien joueur passé par la Belgique à Malines, Ostende, le Germinal Ekeren et Charleroi dans les années 90.

Hakoah FC would like to congratulate Marco Arambasic on signing a professional contract with KV Mechelen in Belgium!



Everyone at the club wishes him all the best for the next chapter in his career! pic.twitter.com/fhIZsEzeJ9