L'Excel Mouscron ne parvient toujours pas à gagner et partage face au RWDM

Le premier match de José Jeunchamps avec Mouscron s'est soldé par un match nul.

Le soap-opera autour de l'Excel Mouscron est terminé, place au football et à la "première" (du moins en tant que T1 des Hurlus) de José Jeunechamps, de retour en lieu et place de son ancien T1 Enzo Scifo. Pour l'occasion, Mouscron recevait le RWDM, avant-dernier, et aurait été bien inspiré de prendre les trois points pour se sortir un peu du marasme. L'Excel n'a en effet pas encore gagné cette saison.

Lucas Ribeiro Costa ouvrait le score, inscrivant son deuxième but de la saison, dès la 8e minute de jeu. Mais les hommes de Jeunechamps ne conserveront pas la main sur le match, et devront finalement se contenter du partage après l'égalisation de Danté (62e), et alors que le RWDM comptera 65% de possession sur l'ensemble du match. Les six points d'écarts entre les deux clubs restent toujours bien là, et semblent toujours aussi irrécupérables ...