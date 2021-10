Un joueur de Salzbourg affole l'Europe entière !

Avec son excellent début de saison, ce jeune joueur de 19 ans peut compter sur l'intérêt des plus grands clubs européens.

Auteur d'un beau début de saison, l'attaquant Karim Adeyemi (19 ans, 17 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) pourrait être la prochaine pépite à quitter le RB Salzbourg. Selon le quotidien espagnol AS, l'international allemand est surveillé de près par le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Rien que ça...

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club autrichien, l'avant-centre est évalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt. Une valeur qui risque d'augmenter s'il poursuit sur sa lancée au cours des prochains mois.