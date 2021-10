Luka Elsner après le partage au Cercle : "On est en convalescence"

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu au Cercle de Bruges (1-1) lors de la douzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ont du mal en seconde période et repartent donc avec un bon point.

Le Standard de Liège n'est pas parvenu à renouer avec la victoire ce week-end. Après avoir ouvert le score via Samuel Bastien, les Rouches ont vu le Cercle égaliser via Daland. Les Brugeois se montreront même plus dangereux que les Liégeois après la pause.

"On ne va pas trop se cacher... En deuxième période, on n'a pas beaucoup produit de choses. L'entame de match était plutôt bonne avec un joli but inscrit. On était dans une bonne dynamique, mais malheureusement un tir génial, encore une fois (référence au but de Mercier lors du match contre OHL, ndlr), vient d'un coup de pied arrêté et nous replonge dans nos doutes", a lâché Luka Elsner à l'issue de la rencontre. "Je pense qu'on a affiché une certaine consistance défensive durant les 45 premières minutes puisqu'on n'a pas donné beaucoup d'occasions à part le but. On a également eu des opportunités sur des reconversions, mais on ne finit pas trop bien. Une seconde période trop poussive", a poursuivi le technicien franco-slovène conscient de la situation du club.

© photonews

"On est en convalescence et ce sont les petits pas qu'on essaie de se faire. Difficile de se reprocher quelque chose au niveau de la mentalité car il y avait de l'envie, des courses et du combat, trop de combat même au vu des cartons. On ne peut pas reprocher aux joueurs d'avoir lâché ou voulu, mais c'était faible footbalistiquement. On n'est pas arrivé à sortir des ballons avec la qualité du pressing adverse. Ce point aurait été correct si on avait gagné contre OHL la semaine dernière. Des petits pas pour avancer même si on n'a pas le temps", a conclu le coach du Standard de Liège.