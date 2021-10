Gholizadeh-Nicholson-Morioka, un trio en pleine bourre

Le Jamaïcain, le Japonais et l'Iranien font le bonheur d'un Sporting de Charleroi qui semble totalement relancé en Pro League.

Le Sporting de Charleroi restait sur deux défaites et un partage avant la trêve internationale, les Zèbres ont parfaitement rectifié le tir en domptant successivement le Racing Genk et Seraing. Avec des prestations remarquées de Ryota Morioka, d'Ali Gholizadeh et de Shamar Nicholson. Zoom sur les performances du trio décisif du Sporting depuis le début de la saison

Shamar Nicholson: 7 buts, 2 assists

Titulaire indiscutable et devenu indispensable à la pointe de l'attaque carolo, Shamar Nicholson est en toute grande forme. Blessé contre Bruges, le Jamaïcain avait loupé la rencontre contre Malines, Il a ensuite aligné trois performances de choix, ajoutant trois buts à son compteur personnel.

Avec sept buts et deux assists, il est le Carolo le plus décisif depuis le coup d'envoi de la saison. Pas une surprise pour Edward Still. "Je suis convaincu qu'il peut arriver à dix buts et dix assists à la fin de la saison", disait le coach carolo, vendredi soir, après la victoire à Seraing.

Il y a encore du chemin, mais Shamar Nicholson devrait sans problème réaliser sa saison la plus prolifique depuis son arrivée à Charleroi: il avait inscrit neuf buts la saison dernière et huit lors de l'exercice précédent.

Ryota Morioka: 3 buts, 5 assists

Derrière Shamar Nicholson, Ryota Morioka est le deuxième joueur le plus décisif du Sporting. Véritable plaque tournante du jeu carolo, le Japonais a inscrit un très joli troisième but à Seraing, vendredi soir. Il aligne, lui aussi, les prestations convaincantes: il avait été passeur décisif à Courtrai et contre Genk, avant de trouver l'ouverture au Pairay.

Ali Gholizadeh: 4 buts, 2 assists

Ali Gholizadeh a connu un début de saison moins flamboyant que celui de ses deux coéquipiers. Mais il a retrouvé sa toute grande forme ces dernières semaines. Il n'avait marqué qu'un but lors des neuf premières journées de championnat, il vient de trouver l'ouverture à trois reprises en trois matchs. Avec, en prime, un superbe assist sur le but d'ouverture à Seraing, vendredi soir. Prometteur...