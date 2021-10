Collins Fai revient sur son carton rouge contre Anderlecht : "Trop d'enthousiasme !"

Un quart d'heure et puis s'en va : c'est ce à quoi Collins Fai avait eu droit lors de sa dernière apparition en championnat, exclu après son entrée au jeu lors du Clasico. Il faisait son retour en Coupe ce mardi, et est revenu sur cette erreur.

Collins Fai n'a que peu de temps de jeu cette saison : aucune titularisation en championnat pour le Camerounais, qui est entré au jeu à la 70e minute contre Anderlecht ... et a pris un carton rouge qui lui a valu trois journées de suspension. "C'était vraiment frustrant parce que j'avais envie de donner quelque chose, mais j'ai trop pensé à moi. Il faut penser au groupe", regrette Fai après le match de Coupe.

"J'ai trop pensé à me montrer, à montrer que j'étais toujours présent, et ça s'est mal passé", souligne le back droit. "Cette situation me touchait, parce que jouer pour le Standard est un honneur et à chaque fois, je veux tout donner, mais il faut penser au groupe".