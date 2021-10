Merveille Bokadi a refoulé les terrains après six mois : "Ca fait un bien fou !"

Au milieu d'une soirée plutôt terne, une excellente nouvelle : Merveille Bokadi a enfin refoulé les terrains, six mois après sa terrible blessure.

La bonne nouvelle datait d'il y a un bon mois, mais Merveille Bokadi a dû réintégrer les entraînements, travailler dans l'ombre, avant de finalement pouvoir faire son retour ce mardi en Coupe de Belgique. Un symbole pour le Congolais, qui s'était rompu le tendon d'Achille à une semaine de la finale de Coupe de Belgique, en avril dernier. "Ca fait un bien fou de retrouver les terrains", souffle Bokadi après la rencontre.

"Après six mois d'absence pour blessure, c'est un soulagement. C'était une période très difficile", reconnaît-il. "Cette montée au jeu, c'est un encouragement pour continuer à travailler et être à 100% pour les prochains matchs. Et la victoire, bien sûr, était très importante parce que l'équipe avait du mal ces derniers temps".

Un retour important pour le groupe

Merveille Bokadi et sa polyvalence amènent une nouvelle arme à Luka Elsner pour l'avenir et l'entraîneur du Standard s'en réjouissait naturellement. "Au-delà de son jeu, Merveille Bokadi a une présence charismatique. Et sur le terrain, il est athlétique, il prend de la place sur le terrain et est très présent dans les duels", souligne-t-il.

"Maintenant, il ne faut pas sauter les étapes. C'est super pour lui, bien sûr. Dans ce rôle devant la défense, il va pouvoir à terme nous apporter une dimension athlétique très importante", conclut Elsner.