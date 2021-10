Théo Pierrot : "Entamer une nouvelle dynamique avant le rendez-vous au Beerschot qui sera primordial pour le maintien"

Jordi Condom a prévenu en conférence de presse, le RFC Seraing va faire tourner ce mercredi soir lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Samedi prochain, le RFC Seraing disputera un match capital face au Beerschot, l'un des concurrents dans la course au maintien. Jordi Condom a donc décidé de faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à certains joueurs. "J'avais coché cette date. Quand on n’a pas beaucoup de temps de jeu comme moi, les matchs de Coupe, on les attend avec impatience", a confié Théo Pierrot (114 minutes de temps de jeu en championnat et une dernière titularisation en Coupe à Lokeren-Temse, ndlr) en conférence de presse.

"Saint-Trond est une bonne équipe et ce sera un bon match. C’est l’occasion de prendre du plaisir et de se montrer. Il faut entamer une nouvelle dynamique avant le rendez-vous au Beerschot qui sera primordial pour le maintien. Le match le plus important de ce début de saison", a souligné le Français.

Les attentes concernant le promu sérésien ont rapidement évolué. "Il ne faut pas oublier que l'objectif principal est le maintien. On aurait pu revendiquer plus de points au vu de certains matchs, mais on ne les a pas. Il faut continuer de se battre et de prendre le plus de points", a conclu Théo Pierrot.