Nicolas Anelka tacle Lionel Messi

L'ancien international français se paie Lionel Messi, au calme.

Décevant depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, à l'image de sa performance ratée lors du Clasico contre Marseille (0-0) dimanche dernier, Neymar (29 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) essuie de nombreuses critiques ces dernières semaines. Mais le Brésilien a trouvé un peu de soutien auprès de Nicolas Anelka, qui a tenu à souligner le début d'aventure moyen de son coéquipier Lionel Messi (34 ans, 7 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) dans la capitale.

"Aujourd’hui on fait un procès à Neymar, mais on peut faire la même chose pour Messi. Depuis le début de la saison, Messi ce n’est pas extraordinaire non plus. Il y a un joueur qui possède six Ballons d’Or, et finalement il n’est pas si extraordinaire que ça", a lancé l'ancien attaquant français sur les ondes de la radio RMC.

Si l'Argentin a inscrit 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions avec le PSG, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue 1.