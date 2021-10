Qualification sans pépins pour La Gantoise qui reste présente sur plusieurs fronts : "Nous avons le noyau pour"

Les Buffalos étaient opposés aux amateurs de Belisia Bilzen.

La Gantoise a joué le coup sérieusement et assuré sa qualification face aux amateurs de Belisia Bilzen. Après l'ouverture du score rapide d'Odjidja (6e), Okumu sur corner (24e), Mboyo (43e) puis Chakvetadze sur penalty (63e) plantaient les autres buts.

Les Buffalos poursuivent donc leur chemin en coupe, eux qui sont déjà impliqués en coupe d'Europe et bien sûr en JPL.

Une masse de rencontres qui ne devrait pas poser de problèmes au noyau selon Alessio Castro-Montes : "Nous avons le noyau pour continuer à jouer trois compétitions. La coupe reste également la route la plus courte vers l'Europe. Nous voulons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester compétitifs sur ces trois fronts le plus longtemps possible", a confié l'ailier sur le site internet du club.

Andrew Hjulsager faisait son retour après deux mois de blessure, il est monté au jeu à la 50e en remplacement de Vadis Odjidja : "C'est génial d'être de retour sur le terrain. Ce n'est jamais agréable d'être blessé. Malchance, mauvais timing, mais on ne peut pas le choisir. Mais je me sens bien maintenant. Il est important de ne pas aller trop vite et d'y aller progressivement. Mais je suis heureux que l'équipe se porte bien, cela facilitera également mon retour."