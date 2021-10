Sergio Agüero veut réveiller le Barça

L'attaquant argentin veut aller de l'avant avec son nouveau club.

Au terme d'une soirée cauchemar qui a commencé par la défaite de son équipe face au Rayo Vallecano (0-1) mercredi en Liga et s'est terminée par l’éviction de son entraîneur Ronald Koeman, l’attaquant du FC Barcelone, Sergio Agüero (33 ans, 3 apparitions et 1 but en Liga cette saison), a publié un message d'espoir sur les réseaux sociaux. L’Argentin veut remettre son équipe sur de bons rails.

"Nous irons toujours de l'avant et mettrons fin à cette mauvaise série. Nous n'abandonnerons jamais et nous donnerons tout pour nous rétablir. Vive le Barça !", a clamé l’ancien Citizen, auteur de son premier but dimanche avec les Blaugrana, lors de la défaite dans le Clasico contre le Real Madrid (1-2).