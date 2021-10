Triste nouvelle du côté du Lierse: le supporter évacué ce mardi est décédé

Ce marcredi, la rencontre entre le Lierse et OHL a été arrêtée pendant quelques minutes à la suite d'un problème médical: un supporter a fait un malaise cardiaque dans la tribune. Ce dernier a été évacué.

Ce matin, le club nous apprend que malheureusement, le supporter de 80 ans est décédé des suites de ce malaise. Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis de la victime.

Deze ochtend vernamen we via de familie dat de Lierse supporter die gisteren onwel werd gedurende de wedstrijd, jammer genoeg later op de avond overleden is. Veel sterkte aan familie en vrienden! pic.twitter.com/MxjF0OINT9