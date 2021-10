Joey Barton s'excuse après ses propos sur l'Holocauste

Joey Barton avait créé la polémique en Angleterre en comparant les résultats de son équipe à l'Holocauste.

Une drôle de polémique à l'anglaise. Joey Barton, lancé dans une métaphore sur les mauvais résultats de l'équipe qu'il entraîne, les Bristol Rovers, avait lancé après une défaite: "Parfois, quelqu'un se débrouille bien puis c'est la déroule, l'Holocauste, un cauchemar absolu". Ca n'avait pas manqué : l'ex-international anglais s'était vu pointé du doigt pour ces propos, et s'est excusé à ce sujet.

"Il n'y avait aucune volonté offensante de ma part et je suis désolé si ça a pu être le cas. La FA a raison de me le signaler", déclare Barton via un communiqué. "J'espère utiliser de meilleures analogies à l'avenir, mais c'était sans aucune volonté de blesser qui que ce soit".