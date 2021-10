La CONMEBOL (Amérique du Sud) s'oppose officiellement au Mondial tous les deux ans

L'UEFA n'est plus seule à s'opposer officiellement aux plans de la FIFA concernant un Mondial tous les deux ans.

La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a officialisé via un communiqué son opposition au projet de Coupe du Monde tous les deux ans, rejoignant ainsi de nombreuses voix au sein du monde du football et notamment celle de l'UEFA, opposée à la FIFA depuis le début à ce sujet. Les fédérations sud-américaines se sont réunies mardi "en personne" au Paraguay pour en parler, ce qui amène ce communiqué.

"Il n'y a aucune raison, aucun avantage ou aucune justification pour le changement promu par la FIFA. Dans cette perspective, les dix pays qui composent la CONMEBOL confirment qu'ils ne participeront pas à une Coupe du monde organisée tous les deux ans. Le projet en question tourne le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial, ignorant l'histoire de l'un des événements sportifs les plus importants de la planète. La CONMEBOL soutient la Coupe du Monde actuellement en vigueur, avec ses modalités et ses systèmes de classification, car elle s'est avérée être un modèle à succès, basé sur l'excellence sportive et qui récompense l'effort, le talent et le travail planifié", lit-on dans le communiqué publié (traduction : Foot Mercato).

La FIFA enchaîne revers sur revers dans sa campagne pour un Mondial biennal. Récemment, Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, avait fait part de son optimisme, affirmant que Gianni Infantino avait récemment réalisé que son projet était impossible. En décembre prochain, la FIFA et ses 211 pays membres se réuniront pour, peut-être, abandonner enfin ...