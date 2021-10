Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, optimiste : "Le Mondial tous les deux ans est impossible"

Le patron de l'Union Belge, Peter Bossaert, a assisté à la réunion entre les pays-membres de l'UEFA et le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet d'un Mondial tous les deux ans.

La FIFA semble particulièrement insistante concernant son fameux projet de Coupe du Monde tous les deux ans, et a convoqué récemment plusieurs réunions pour en discuter avec les nations européennes : l'une avec les capitaines des sélections nationales, l'autre avec les entraîneurs (à laquelle a participé Roberto Martinez) et enfin une réunion avec les dirigeants des différentes fédérations, à laquelle Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, était invité.

Et selon Bossaert, qui s'exprime dans Het Laatste Nieuws, la position de la FIFA aurait désormais flanché. "L'UEFA a été très claire et a fait savoir qu'il n'y avait pas la place pour des Mondiaux biennaux. C'est désavantageux financièrement et irréalisable dans le calendrier. La charge serait énorme pour les joueurs qui n'auraient plus jamais de vacances d'été. La proposition de la FIFA a volé en éclats", affirme-t-il.

La FIFA a fait du chemin et compris que c'était irréalisable

Ce projet, qui semblait si cher à la FIFA, n'a donc aucune chance de voir le jour, à en croire Peter Bossaert. "Ils ont fait du chemin et je ne pense pas qu'ils pousseront le projet plus loin au vu de l'opposition nette de l'UEFA. Ils ont deux options : avoir tout le monde à bord ou demander un vote, qui est impossible", assure Peter Bossaert. "Il n'y a pas de solution pour ce Mondial tous les deux ans, et certainement pas de la façon dont la FIFA a lancé ce projet, à savoir sans étude à long terme de l'impact sur le monde du football et sur les joueurs. L'UEFA ne résiste pas par conservatisme : pourquoi voudrions-nous d'un projet qui nuit aux supporters, aux joueurs, aux clubs et aux fédérations ?". Espérons ...