"La Juventus aurait dû montrer du respect à Ronaldo"

Patrice Evra prend la défense du Portugais et allume la Juventus.

Lors du dernier mercato d'été, l'attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans, 9 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) a quitté la Juventus Turin pour Manchester United. Ancien joueur des deux clubs, Patrice Evra a livré ses vérités sur le départ de l'international portugais de la Vieille Dame dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica ce vendredi.

"Pourquoi Cristiano a quitté la Juve ? Il a besoin d'amour et de respect. A la Juve, il devenait le bouc émissaire. En Italie, les critiques ont été un peu ridicules et hypocrites. La Juve aurait dû comprendre qu'il exige de l'amour et de respect", a analysé l'ex-latéral gauche français.

Même à MU, et malgré son efficacité devant la cage, Ronaldo n'est pourtant pas épargné par les critiques.