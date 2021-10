🎥 L'incroyable lob de Wahbi Khazri avec Saint-Etienne

Le Tunisien a probablement déjà marqué le but du week-end !

Wahbi Khazri a été l'auteur d'un incroyable but ce samedi lors de la première mi-temps entre Metz et Saint-Etienne. Le joueur des Verts a ouvert la marque d'un magnifique lob des 60 mètres. Nul doute que le Tunisien a déjà inscrit le but du week-end, si pas un des buts de l'année !