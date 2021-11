Annoncé au PSG, Zidane regrette ....l'OM

L'ancien T1 du Real Madrid est annoncé du côté du PSG, alors que Pochettino est toujours en place.

Dans les colonnes du journal La Provence ce lundi, Zinédine Zidane a évoqué son regret de n’avoir jamais pu revêtir la tunique de l’Olympique de Marseille, le club phare de sa ville natale. L’ancien entraîneur du Real Madrid aurait adoré évoluer sur la Canebière.

"Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie. (…) Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matchs et comme j’étais footeux, je me disais 'un jour pourquoi pas'. Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort", a assuré le natif des quartiers Nord qui, à défaut de représenter l’OM, aura tout de même marqué le football mondial de son empreinte.