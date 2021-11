Brian Priske : "C'est un match important pour l'avenir de l'Antwerp"

Le Great Old dispute un match crucial à domicile - mais sans public - contre Fenerbahçe jeudi.

Avec un point sur neuf, l'Antwerp est loin de cet hiver européen tant souhaité. "Nous avons pourtant montré de bonnes choses, mais ce n'est pas assez", reconnaît Brian Priske en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "A Fenerbahçe, nous avons joué l'un de nos meilleurs matchs, avec un bon jeu de position, du pressing et des buts. Fenerbahçe a également obtenu de moins bons résultats récemment et doit faire face à des blessures. Nous devons essayer de créer de l'incertitude dans leurs rangs en jouant un pressing élevé. C'est un match important pour l'avenir de l'Antwerp. Si nous voulons encore jouer l'Europe après le Nouvel An, nous devons prendre les trois points", a souligné le coach de l'Antwerp.

Cette première victoire tant attendue devra se faire sans le public fanatique du Bosuil. "Les joueurs ont acquis suffisamment d'expérience avec des matchs dans un stade vide", a lâché le technicien danois. "Tout le monde sait que tout doit venir de vous et de l'équipe maintenant, pas des milliers de personnes qui vous encouragent. Nous devons rester concentrés et jouer notre jeu."

"Radja est un joueur important pour nous"

Pour Radja Nainggolan, le match contre les Turcs arrivera probablement un peu trop tôt, même si une montée au jeu est possible. "Il n'a eu qu'une seule séance d'entraînement avec le groupe, ce qui est peu", a déclaré Priske. "Bien sûr, j'espère qu'il sera disponible demain, mais nous devons aussi penser à dimanche et à l'avenir. Radja est un joueur important pour nous."

Le jeu proposé par le matricule 1 est critiqué, Priske dit qu'il n'est pas inquiet. "Il y aura toujours de mauvais matchs dans une saison, comme dimanche contre le Cercle, mais il faut alors se battre et essayer de gagner et c'est ce que nous avons fait", a-t-il conclu.