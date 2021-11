🎥 Neuf penaltys manqués : l'incroyable et longue séance de tirs au but en Afrique du Sud

Il aura fallu attendre treize longues minutes pour voir un vainqueur dans cette séance de tirs au but complètement.

La finale de MTN 8 2021, compétition qui regroupe les huit meilleures équipes du championnat sud-africain de la saison précédente, restera plus que probablement dans les annales du football africain.

Alors que le score affichait 1-1 à l'issue des prolongations, Mamelodi Sundowns et Cape Town City on dû se départager lors de la séance de tirs au but. Et quel séance de tirs au but ! Au total, sur les quatorze penaltys tirés, seulement quatre (!) ont été inscrits. Au bout de treize longues minutes d'attente, c'est finalement Mamelodi Sundowns, bien aidé par son gardien Dennis Onyango (auteur de cinq penaltys arrêtés), qui se sont adjugés l'édition 2021 de la MTN 8. On notera que l'ex-joueur d'Ostende Andile Jali fut l'un des seuls joueurs du Mamelodi à concrétiser son penalty (à voir à partir de la minute 3:10).