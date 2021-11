Quelle semaine pour Cyriel Dessers qui a de nouveau marqué le but décisif : "Je ne me contenterai pas de ça"

Feyenoord a battu l'Union Berlin 1-2 hier soir. Et qui a marqué le but décisif ? Oui, Cyriel Dessers encore. L'attaquant a dû remercier le gardien de but allemand qui a commis une boulette. Mais quelle semaine...

Dessers a également joué contre Sparta le week-end dernier et a marqué l'unique but de la rencontre. "Une semaine, vous êtes l'anti-héros et la semaine suivante, vous êtes le héros. C'est ce qui rend le métier d'attaquant si génial, vous pouvez sortir rapidement du marasme", a déclaré Dessers, qui doit attendre longtemps avant d'avoir sa véritable chance dans le onze de départ. "Je ne suis ici que depuis deux mois et j'ai déjà vécu de grands moments, tant sur le plan individuel qu'avec l'équipe. Mais je ne suis pas encore satisfait. L'équipe est très affamée et ambitieuse, nous sommes dans le même bateau", a-t-il déclaré dans AD.