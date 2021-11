Diables Rouges: avec De Ketelaere et... Vanzeir pour affronter l'Estonie et le Pays de Galles

Ce mardi, à Tubize, Roberto Martinez a annoncé sa sélection pour affronter, dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, l'Estonie et le Pays de Galles.

Pour ce duel, on le sait, les Diables devront se passer de plusieurs cadres, dont Romelu Lukaku. Du coup, le sélectionneur a choisi de reprendre Wout Faes, Arthur Theate mais surtout Dante Vanzeir.

Voici la sélection complète.

2️⃣9️⃣ Devils to qualify for the #WorldCup. 💥 #DEVILTIME pic.twitter.com/TqMGzorOpq