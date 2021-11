Luka Elsner avant Bruges-Standard : "Quand tout le monde dit que vous n'avez aucune chance, ça peut être à double tranchant"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera au Club de Bruges lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Un gros match attend le Standard de Liège dimanche avec un déplacement au Club de Bruges. Luka Elsner devra se passer des services de Tapsoba (blessé) et de Joao Klauss (suspendu). "Nous avons d'autres joueurs qui savent jouer dans la profondeur comme Abdoul à l'image de Dennis Dragus. Nous avons également plusieurs options comme Arron Dönnum, Mehdi Carcela et Jackson Muleka", a expliqué le coach des Rouches qui devrait titulariser l'international congolais. "Il a montré beaucoup de bonnes choses cette semaine et c'est l'une des raisons d'être optimiste par rapport à sa titularisation. Il a bien réagi et a répondu présent lors de son entrée au jeu contre Courtrai. Il peut nous aider fortement et dispose d'un profil intéressant. Il a de bonnes qualités dos au jeu et au niveau des décrochages. Il a également de bons mouvements dans la surface de réparation et une excellente course au premier poteau. Il arrive aussi à garder le ballon sous la pression adverse", a expliqué le T1 du matricule 16.

"Avec un plan de jeu cohérent et un dépassement de chacun, nous livrerons une bonne prestation"

Un changement de système voire un Standard plus défensif au Jan Breydel. "Il y a ce que l'on souhaiterait faire dans l'idéal et la réalité de ce que notre effectif propose aujourd'hui. Au niveau offensif, nos choix sont limités. Cela peut donc conditionner un scénario ou un plan. Au milieu et en défense, nous avons du choix pour répondre au Club de Bruges", a souligné le technicien franco-slovène avant d'évoquer ce qui le poussait à espérer une issue positive à l'issue de la rencontre. "L'état d'esprit et la semaine d'entraînement. C'est la première semaine où l'on sent une réponse au niveau de l'intensité, une capacité à être agressif collectivement, un pressing constant et cohérent. Le groupe s'accroche. Avec un plan de jeu cohérent et un dépassement de chacun, nous livrerons une bonne prestation", a précisé l'ancien coach de l'Union et de Courtrai.

Le champion de Belgique sera un peu plus fatigué que les visiteurs après leur déplacement européen à Manchester City en milieu de semaine. "Ils vont avoir du temps de récupération puis c'est une équipe habituée à jouer tous les trois jours. Puis, c'est un choc entre deux équipes réputées de D1A. Ils possèdent également un noyau large, donc si avantage il y a, il sera infime", a-t-il poursuivi.

"Quand tout le monde vous voit perdant et que vous n'avez aucune chance, c'est une position qui peut être à double tranchant"

De nombreux observateurs prédisent une large victoire du Club contre les Rouches. De quoi pousser les Liégeois à être plus motivés que jamais. "Quand tout le monde te voit perdant et que tu n'as aucune chance, c'est une position qui peut être à double tranchant. Soit tu y crois et tu perds le match avant de l'avoir joué. Soit tu te tais et tu travailles en ayant confiance en ce que tu fais. Nous sommes plus dans cette deuxième option. Il faut absolument nous concentrer sur le match et ne pas penser au contexte et à cette supériorité de Bruges par rapport au classement et aux performances actuelles", a déclaré Elsner.

Un déclic chez les Rouches ?

Cette supériorité des Blauw en Zwart pourrait déclencher un déclic chez les Rouches. "Oui, nous y pensons. Les matchs face aux grandes équipes peuvent nous souder et nous pousser à tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est peut-être l'occasion pour nous de se rassembler autour de ce match et de réussir à livrer quelque chose de fort collectivement", a conclu Luka Elsner.