Blessin positif malgré la défaite : "Je ne vais pas pleurer"

Une défaite n'est pas l'autre et malgré une troisième défaite consécutive pour le KV Ostende, Alexander Blessin n'était cette fois pas trop négatif.

Et pour cause : "La structure de l'équipe était bonne, le travail sans ballon était bon", souligne Alexander Blessin après la rencontre. "Mais l'équipe n'allait pas assez vite, a eu du mal à s'infiltrer dans le dernier tiers du terrain. Nous perdons ici, mais je pense que nous méritions un point. C'est un pas dans la bonne direction", estime l'Allemand.

Le KVO a mis l'accent sur le travail défensif à l'entraînement ces derniers temps. "Ca ne date pas de ce match mais des derniers matchs. Nous avons déjà pris 25 buts cette saison et c'est clairement trop", reconnaît Blessin. "Il y a eu des départs, des blessures. Mais il faut pouvoir nous améliorer, je ne vais pas pleurer sur les circonstances. On doit travailler avec ce qu'on a et trouver des solutions. Ce match était une étape dans ce sens, mais le chemin est long".