Malines manque une occasion en or : "Je ne peux rien reprocher aux joueurs"

Malines était invaincu depuis six rencontres avant la rencontre d'hier face à Saint-Trond. Une belle série stoppée nette, alors que Malines était favori à domicile face au 14e de JPL.

STVV s'est imposé 0-1 suite à un but contre son camp de Bijker, à la grande déception de Wouter Vrancken : "Je tiens à d'abord féliciter mes joueurs, ils n'ont rien lâché mentalement et ont tout donné", a partagé l'entraîneur du Kavé sur le site du club.

"Certains choix n'étaient pas parfaits en zone de conclusion. On doit être capable d'y faire la différence et ce n'était pas le cas aujourd'hui. Mais je ne peux rien reprocher aux joueurs, ils ont tout tenté mais STVV avait un bloc solide et ont fait preuve de combativité", poursuit Vrancken.

Malines a tout tenté pour trouver l'égalisation : "Je pense que nous avons trop peu osé en première mi-temps et trop souvent opté pour la profondeur en partant de trop bas sur le terrain. C'est dommage", poursuit le technicien. "Les remplaçants ont également tout donné et tenté. Lorsque vous dominez comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps et que vous jouez contre un bloc aussi bas, tout doit être parfait pour forcer quelque chose autour des seize mètres."

Cette défaite coûte cher à Malines qui perd l'occasion de se hisser à la deuxième aux côtés de Bruges. Le Kavé peut désormais être dépassé par Anderlecht et Genk s'ils gagnent leurs rencontres respectives.