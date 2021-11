Fin d'une belle série pour Liverpool: "Commençons en une autre"

La défaite à West Ham a mis fin à la série d'invincibilité de Liverpool. Mais Jürgen Klopp ne s'en inquiète pas trop.

Avant de se déplacer sur la pelouse des Hammers, les Reds restaient sur une série impressionnante de 25 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Solide, les hommes de David Moyes ont mis fin à la belle série de Liverpool.

Pas de quoi entacher le moral de Jürgen Klopp. "C'était une très longue série, mais on ne pensait pas à ça. On a d'ailleurs eu trop de partages à notre goût durant ces 25 matchs. Ok, la belle série s'est achevée contre West Ham, commençons en une autre", insiste le coach des Reds au micro de la BBC.