Priske demande plus de respect : "Combien de joueurs de la saison passée sur le terrain ? Trois ..."

Brian Priske peut avoir le sourire : son Antwerp est désormais deuxième après sa belle victoire face à Anderlecht. Le Danois était pourtant sérieux en conférence de presse, demandant plus de respect pour ses troupes.

La défaite contre Fenerbahçe (et globalement la campagne ratée en Europe) a mis Brian Priske un peu sous le feu des critiques ces derniers jours. Ce dimanche, l'Antwerp a répondu : "J'ai vu une équipe avec de l'implication, la bonne mentalité. Nous étions présents dans les deux rectangles. Ca a fait la différence", se réjouissait le coach danois, qui taclait ensuite la presse.

"Je me préoccupe peu de ce que vous écrivez. Je suis ici tous les jours à 7h du matin, jusqu'au soir. Je me donne à fond. J'espère que notre travail se voit, nous formons un nouveau groupe", souligne Priske. "Combien y avait-il de joueurs présents la saison passée, ce soir sur le terrain ? Trois. De Laet, Butez et Seck. Les autres sont arrivés cet été. Je demande donc un peu de respect pour ce que nous réalisons", ajoute-t-il. "Ces joueurs découvrent un nouvel environnement, parfois un nouveau pays. Et ils sont deuxièmes. Je suis fier d'eux".