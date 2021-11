Juventus: tout le monde peut partir, sauf quatre joueurs !

Il va y avoir du ménage dans le noyau de la vieille Dame !!

La Juventus Turin est dans une phase descendante. Quatrième de Serie A en 2020-2021 sous les ordres d'Andrea Pirlo, la Juve confirme ses difficultés cette saison malgré le retour de Massimiliano Allegri sur le banc. Septième du classement, la Vieille Dame n'est pas à la hauteur des attentes.

Le club italien est conscient que des changements seront nécessaires l'été prochain pour relancer un effectif en perte de vitesse. Des renforts sont souhaités et nombreux départs sont à prévoir. Selon La Gazzetta dello Sport, seuls quatre joueurs peuvent être considérés comme intransférables : le défenseur central Matthijs De Ligt (22 ans, 12 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), le milieu Manuel Locatelli (23 ans, 16 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), l'ailier Federico Chiesa (24 ans, 13 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) et l'attaquant Paulo Dybala (27 ans, 11 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison). Ils sont considérés comme les "piliers du nouveau cycle de la Juve", écrit le quotidien au papier rose.

Malgré les espoirs placés en eux, certains éléments - notamment Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Weston McKennie ou encore Rodrigo Bentancur - ne sont pas intouchables.