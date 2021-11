🎥 "Ca ne pouvait pas être la fin pour nous": Yann Sommer raconte l'exploit suisse contre les Bleus à l'Euro

De 3-1 à dix minutes de la fin du temps règlementaire, à une qualification aux tirs au but moins d'une heure plus tard: les Suisses ont réalisé l'un des plus grands exploits de leur histoire en dominant la France en huitième du dernier Euro.

Héros de cette qualification, le portier suisse Yann Sommer revient, au micro d'Eleven, sur cet inattendu retournement de situation, qui avait permis à la Nati d'enfin atteindre les quarts de finale d'un grand tournoi, après de nombreuses éliminations au stade des huitièmes de finale. INTERVIEW | "Les Français ont cru qu'ils étaient déjà en quarts." - @YannSommer1 revient sur l'Euro historique de la Suisse et ce match face à la France. 🤭👀 pic.twitter.com/MJ2W3tIs1V — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 11, 2021





