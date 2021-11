🎥 La réponse de Christian Pulisic à la provocation de Guillermo Ochoa

Les États-Unis ont remportĂ© une belle victoire 2-0 sur le Mexique vendredi soir.

La rencontre, toujours tendue, entre États-Unis et Mexique a vu les premiers cités l'emporter 2-0.

Avant la rencontre, l'ancien portier du Standard 'Memo' Ochoa avait épicé les choses en déclarant que "le Mexique est le miroir dans lequel les États-Unis veulent se voir".

if you wanna make the world a better place,

take a look at yourself then make the change... pic.twitter.com/ST7fa1e3hr — U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 13, 2021

Après son but, Christian Pulisic décidé de lui répondre et a révélé un t-shirt sur lequel était écrit "Man in the mirror" (l'homme dans le miroir), en référence à la déclaration du gardien mexicain.

"Je pense que vous avez compris le message", a expliqué Pulisic après le match au micro d'ESPN . "Je n'ai pas besoin d'en dire plus à ce sujet. Ce n'est pas une tentative de provoquer une émeute. C'était juste une idée qui m'est passée par la tête", a indiqué le joueur de Chelsea.