Hugo Broos a encore faim de titre continental : "J'ai toujours été un entraîneur qui veut gagner"

Le Belge avait signé un bail de cinq ans avec la Fédération sud-africaine de football, dans l'optique d'une collaboration sur le long terme.

Malgré son projet à long terme, Hugo Bross n'exclut pas pour autant des résultats notables sur le court terme avec les 'Bafana Bafana' : "Après deux absences de la Coupe d'Afrique, c'est difficile à accepter qu'un pays comme l'Afrique du Sud ne se qualifie pas. Si nous ne nous qualifions pas pour la CAN 2023, je considère cela comme un échec car nous avons deux ans pour y travailler et construire une équipe compétitive", explique Broos interviewé par ESPN.

"Je l'avais expliqué lorsque nous avons négocié le contrat. J'ai dit que cinq ans en football, c'est très long et suggéré à la fédération de faire une évaluation après deux ans, pour voir si nous pouvons continuer ensemble ou non. Je pense que c'est un accord équitable", poursuit le Belge.

Mais pour sa première échéance, Broos estime ne pas se sentir sous pression de se qualifier pour la Coupe du monde 2022, où seules cinq équipes africaines seront présentes au Qatar.

Les 'Bafana Bafana' devront valider leur qualification pour les barrages ce dimanche au Ghana. Les 'Black Stars' comptent trois points de retard sur l'Afrique du Sud : "Le Ghana est une équipe très forte. Il se qualifie pour presque toutes les Coupes du monde et pour toutes les CAN. Nous les avons battus chez nous, mais je suis conscient qu'il sera très difficile de gagner ou de se qualifier là-bas. Mais nous y croyons. En football, tout est possible."

Après avoir remporté la Coupe d'Afrique avec le Cameroun, Hugo Broos a encore faim de titre continental : "D'ici la fin de mon contrat, je veux gagner la CAN avec l'Afrique du Sud. J'étais allé au Cameroun avec la même mentalité. J'ai toujours été un entraîneur qui veut gagner, et j'ai gagné beaucoup de choses. Je suis venu en Afrique du Sud à 69 ans et avec cette mentalité."