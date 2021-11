Busquets approuve une décision du FC Barcelone

Le Barça fait le ménage et fait revenir des anciennes gloires.

Dans les médias catalans, et même au sein du FC Barcelone, le retour de Daniel Alves (38 ans) ne fait pas l’unanimité. Mais de son côté, le milieu Sergio Busquets (33 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison) assure que le latéral droit sera un renfort de qualité.

"Je suis ravi, a réagi l’Espagnol en conférence de presse. On connaît le joueur, l'époque qu'il a marquée, même s'il est évident qu'il arrive à un âge différent. Mais sachant à quel point il est professionnel et ce qu'il a réalisé dans ses clubs et en sélection, même aux Jeux Olympiques, il va beaucoup nous apporter. Ce sera aussi le cas dans le vestiaire, avec son caractère, son gène de la victoire, son leadership... J'espère que tout se passera très bien pour nous et je suis impatient de le retrouver dans le vestiaire."

D’abord recalé par Ronald Koeman, le Brésilien a principalement été validé par le nouvel entraîneur Xavi.