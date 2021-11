Dani Alves se sent comme un "super-héros" avec le maillot de Barcelone

L'international brésilien a fait son retour en grandes pompes du côté du FC Barcelone.

Fraîchement revenu à Barcelone après avoir quitté le club en 2016, Dani Alves semble complètement revivre.

Chez les Blaugrana, s'il ne retrouvera pas Lionel Messi, il pourra cependant de nouveau travailler avec un de ses anciens coéquipiers : Xavi, désormais entraîneur du club. Outre l'impatience de collaborer avec son ami, Alves semble tout sourire à l'idée de porter le maillot du Barça.

"C'est un défi incroyable et cela me fascine. Se battre et défendre ce maillot. Quand je porte ce maillot, je me sens comme un super-héros", a-t-il déclaré sur la chaîne télé du club.