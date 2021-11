La première conférence de presse d'avant match de Xavi

Le Barça recevra l'Espanyol dans le derby pour la première de Xavi sur le banc.

Cette après-midi, Xavi a effectué sa première conférence de presse d'avant match avant le derby crucial pour le Barça face à l'Espanyol: "Demain, nous devrons contrôler toutes les situations du jeu. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement. On va essayer de bien jouer, d'avoir le ballon. C'est comme ça que c'est le plus facile de gagner. On ne peut pas échouer, on a des urgences au classement. L'idée est claire. C'est une question de mentalité, de valeurs, d'attitude, d'effort, de sacrifice, et à partir de là, le talent doit émerger. Nous devons travailler comme un bloc, faire tout en un et être une équipe" a déclaré Xavi

Pour la rencontre de demain, Ansu Fati est absent, tout comme Pedri, Nico, Dest et évidemment Sergio Aguero: "Nous avons des blessés et nous devrons tirer des jeunes le maximum de leur niveau, ils sont prêts. Gavi peut jouer ailier, milieu, il a du 1vs1, c’est un joker qui peut jouer à différents postes. Coutinho doit se retrouver. Nous avons parlé avec lui. Personnellement, je l'aime bien. Il peut être important. Il n'est pas nécessaire de crier ou d'être sergent, j'ai déjà dit que c'est une question d'ordre, pas de discipline. La coexistence ces jours-ci avec le vestiaire a été très bonne. J'ai été surpris par le talent de l'équipe. Vous faites n'importe quel exercice et ils aprennent rapidement. L'intensité nous a également surpris. Ils sont tous très excités. Ça me rend très excité d'être à la maison. J'ai hâte que le match commence. Je suis plus calme que quand j'étais footballeur."

Enfin, le nouvel entraineur du Barça s'est brièvement exprimé concernant Dani Alves: "Alves va nous ajouter des choses. C'est un footballeur spectaculaire, au niveau associatif, il est le meilleur que j'aie jamais vu. Nous avons vu ses derniers matchs et il est en pleine forme. Dommage qu'il ne puisse pas jouer avant janvier."