Benfica et Jan Vertonghen ont renversé Paços de Ferreira

C'est dans les dix dernières minutes que Benfica a fait la différence.

Hier soir, Benfica a difficilement remporté son 1/16 de finale de Coupe du Portugal. Après l'ouverture du score de Santos pour Paços à la 52e minute, il a fallu attendre la 78e minute pour voir l'égalisation de Grimaldo. Mais après ce but, Benfica, grâce à des buts de Seferovic, Rafa Silva et Everton a tué le match et s'est qualifié pour les 1/8 de finale.

Comme à son habitude, Jan Vertonghen a disputé l'intégralité de la rencontre.