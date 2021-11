Hans Vanaken : "Tout est contre nous pour l'instant"

Le Club de Bruges a chuté à Malines ce vendredi soir (2-1) lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League. Le champion de Belgique menait pourtant au score à l'AFAS Stadion.

"Bien sûr, nous n'avons pas été bons", a confié Hans Vanaken. "Et ce dans tous les domaines : au niveau du pressing et du jeu proposé. Ce n'était certainement pas notre meilleur match mais je ne pense pas pour autant que nous devions perdre ce match. Notre première mi-temps n'a pas été très bonne, mais nous avons eu les meilleures occasions, car dans la conversion, nous avons eu beaucoup d'espace. Hormis ce tir sur le genou de Simon Mignolet, ils n'ont eu aucune opportunité avant la mi-temps. Ils ont peut-être eu le ballon un peu plus souvent, mais il n'y avait pas de réel danger. Nous avons pris l'avantage 0-1 et ensuite il faut être capable de jouer le jeu."

Cela n'a clairement pas fonctionné. "Il y avait trop de laisser-aller, trop de pertes de balle et l'égalisation tombe assez rapidement. Cela aurait pu se terminer sur le score de 1-1 ou nous aurions pu même l'emporter. Tout est contre nous pour le moment. Nous devons nous reprendre et peut-être avoir une bonne discussion sur ce qui a mal tourné. Nous devons nous en sortir ensemble", a conclu Vanaken.