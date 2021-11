Wouter Vrancken: "C'est grâce à nous si Bruges a fait un mauvais match"

Selon Wouter Vrancken, c'est uniquement grâce à ses joueurs si Malines a du renverser le Club de Bruges hier soir.

"Je suis un entraîneur extrêmement satisfait", s'est réjouit Wouter Vrancken après la rencontre. "J'ai vu les garçons jouer un match presque parfait. Et quand vous jouez comme cela contre la meilleure équipe de Belgique, vous pouvez être fiers. Je leur avais dis avant la rencontre d'oser jouer au football. Nous savions où les espacesseraient et nous en avons profité."

Hier soir, c'est bien Malines qui a pris les choses en main pour mettre la pression sur la cage de Simon Mignolet. "Nous avons fait preuve de courage lorsque nous avons perdu le ballon. C'était d'oser pousser, d'oser couvrir, de ne pas douter. Nous l'avons bien fait tout au long du match. Il y a toujours des moments plus difficiles. Si vous le découvrez et que vous pouvez le renverser de cette façon , sans jouer au foot panique et avec des solutions foot, c'est super."

Quand une équipe favorite perd des points, l'opinion publique dit généralement que c'est parce qu'elle a fait un mauvais match: "Cela ne me dérange pas. Mais je suis convaincu que nous avons poussé Bruges à jouer de cette manière."

Avec cette victoire, Malines est quatrième et a battu les trois premières équipes à domicile. "Nous devons agir en équipe. Nous n'avons pas de valeurs aberrantes comme au Club de Bruges. Nous avons une bonne équipe si nous pensons les uns aux autres à tout moment. Vous pouvez accomplir beaucoup de cette façon. Vous pouvez toujours être aussi bon en tant qu'individu, c'est toujours un sport d'équipe. Si nous pouvons le faire à chaque match, nous pouvons obtenir de bons résultats."