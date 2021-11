Bilan positif pour le duo Hernán Losada - Nicolás Frutos malgré l'absence de playoffs : "Nous avons dépassé nos objectifs cette année"

La saison de DC United a pris fin le 7 novembre, le club a échoué aux portes des playoffs.

L'équipe entrainée par le duo Hernán Losada - Nicolás Frutos a échoué à un point des playoffs. Pourtant, malgré ce revers, le club en a profité pour dresser un bilan plutôt positif de celui qu'on surnomme 'El Profe' (le prof).

Ce dernier reste également comblé de son expérience outre-Atlantique : "Le sentiment que tout le monde a de la MLS est qu'elle est en train de se développer massivement", a confié l'ancien du Beerschot sur le site du club.

"La MLS deviendra un des cinq meilleurs championnats du monde à court terme, j'en suis certain. Quand on voit les joueurs, la qualité des entraîneurs, les infrastructures, les stades et les installations, c'est incroyable. Je n'ai pas réfléchi à deux fois pour venir ici", poursuit l'ancien milieu d'Anderlecht.

Losada a ramené de l'optimisme dans le club comme on peut le lire sur le site du club, qui évoque la nouvelle identité instaurée, son style de jeu axé sur l'offensive ou encore sa philosophie de "collectif avant l'individuel" très bien assimilée par ses joueurs.

Ceux-ci ont dû élever leur niveau de forme physique pour pouvoir répondre aux demandes de l'Argentin, mais on s'est réjouit du résultat du côté du club une fois que les résultats ont commencé à suivre, surtout à domicile où DC a enregistré 11 victoires pour 32 buts inscrits en 2021.

"Il faut divertir les supporters, car nous voulons qu'ils reviennent voir cette équipe jouer", poursuit Losada. "Je l'ai dit très clairement au début de la saison que l'objectif était de construire une nouvelle philosophie de jeu, amener le club vers une mentalité de gagnant à chaque match. Cette année, nous avons dépassé nos objectifs en terme de résultats et du nombre de buts inscrits. Ce que nous avons réalisé ensemble est exceptionnel."