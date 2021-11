John van den Brom l'assure : "Je n'ai jamais pensé à démissionner ou que je quitterais le club"

Le Racing et son coach néerlandais ont vécu des périodes compliquées cette saison, mais ce dernier est parvenu à faire basculer la situation.

Les mauvais résultats d'un club aussi ambitieux ont automatiquement donné place à des rumeurs de départ, mais John van den Brom l'assure, il n'a jamais pensé à quitter le club, ni craint pour son poste : "Même après cinq défaites de suite, j'ai dit à ma femme que je n'ai jamais pensé que Dimitri De Condé me mettrait à la porte, ni pensé à démissionner", confiait le Néerlandais à Het Laatste Nieuws.

Genk est actuellement 6e de JPL : "La plupart des joueurs sont rentrés chez eux avec un sentiment d'embarras après le match du Cercle, mais tout est dans l'ordre aujourd'hui", admet le mentor limbourgeois, qui fait référence au nul concédé à domicile (1-1) avant la pause internationale.

"Comme l'a dit Dimitri de Condé au groupe ce matin, nous entrons dans une phase cruciale de la saison. Nous avons tout à gagner dans les semaines à venir, mais aussi beaucoup à perdre. Nous avons ce match en milieu de semaine contre Zagreb et deux matchs face au Club de Bruges, un en coupe et un en championnat. Notre programme est chargé jusqu'à Noël. Mais nous pensons d'abord à ce match contre le Beerschot. Nous ne voulons pas que l'écart avec le Club de Bruges et l'Union devienne plus grand qu'il ne l'est déjà", ponctue l'ancien entraineur d'Anderlecht et d'Utrecht.

Le Racing a, en effet, un programme très chargé jusqu'aux Fêtes, avec une qualification en coupe d'Europe à encore aller chercher (le Racing est 3e de son groupe avec 4 points, à 2 points du Dinamo), deux rencontres en trois jours face à Bruges, puis le championnat avec des échéances face à Malines, La Gantoise ou encore Charleroi.