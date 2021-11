John van den Brom: "Après le Cercle, je pouvais blâmer mes joueurs, mais pas cette fois"

Genk est tombé sur la pelouse du Beerschot, mais John van den Brom est satisfait du visage affiché par son équipe dimanche soir.

"Malgré la défaite, je suis content de notre rencontre. Nous voulons toujours proposer du bon football et c'est ce que nous avons fait. On a dû courir après le score pendant 85 minutes, on a tiré 18 fois au but... On a eu assez de possibilités pour marquer. On aurait mérité un but, mais ça n'a pas marché, parce qu'il nous a manqué la dernière passe, le dernier geste et qu'on est tombé sur un super gardien en face", estime John van den Brom.

Pourtant, les supporters limbourgeois qui avaient fait le déplacement n'ont pas hésité à scander leur mécontentement, avec des "Shame on you" en direction des joueurs et du staff en fin de rencontre.

John van den Brom a pris le temps de leur expliquer son point de vue. "Après le match contre le Cercle, je pouvais blâmer mes joueurs, mais pas cette fois. Je suis très heureux du soutien que nous donne les supporters. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des fanatiques supporters. Ils estiment que les joueurs ont manqué de volonté, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Nous devons maintenant avancer tous ensemble et la pièce finira par tomber de notre côté."