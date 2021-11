Le Barça de Xavi n'y arrive pas en Ligue des Champions et se retrouve en grande difficulté

Le Barça se devait de réagir en Ligue des Champions, devant se déplacer au Bayern durant la dernière journée de poules. Mais les Catalans n'y sont pas parvenus.

Avec deux points d'avance sur le Benfica, troisième, le FC Barcelone pouvait prendre une avance décisive : il "suffisait" de l'emporter face à Jan Vertonghen (titulaire) et ses équipiers, afin de se rendre au Bayern Munich lors de la dernière journée sans risque. Ca ne se passera pas comme prévu pour Xavi, qui faisait ses débuts en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions.

La première période fait office d'avertissement : si Gavi et Alba s'offrent une belle occasion chacun, Benfica passe tout près de l'ouverture du score via Demir et surtout Nicolas Otamendi qui voit son joli but être refusé : le ballon ... était sorti sur le corner donné. Demir touche ensuite la barre de ter Stegen (43e). Barcelone se réveille en seconde période, Vlachodimos doit sortir un bel arrêt et Nicolas Araujo se voit lui aussi refuser un but pour hors-jeu (83e).

Rien n'y fera : match nul et vierge qui arrange totalement le Benfica puisque les Lisboètes recevront le Dynamo Kiev pour leur dernier match. Des Ukrainiens démobilisés car éliminés, alors que le Barça ira donc au Bayern Munich ...