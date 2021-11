Philippe Clement l'admet: "Je me suis mis beaucoup de pression"

Depuis les dernières semaines, il y a beaucoup de pression sur Philippe Clement et le Club de Bruges. La cause? Les mauvais résultats du Club.

Le Club de Bruges a des ambitions européennes, tout le monde le sait, mais en championnat tout ne se passe pas comme prévu. Il y a eu pas mal de matches nuls... et une défaite ce vendredi sur la pelouse de Malines. Les derniers résultats font grincer des dents chez les fans.

"Est-ce que je ressens la pression?", se demande Clement en conférence de presse. "Je me suis mis moi-même beaucoup de pression, et j'ai forcément été déçu après la défaite à Malines, comme l'ensemble du club. Maus il ne faut pas commencer à tout remettre en question après seulement notre deuxième défaite de la saison. Nous avons aussi joué beaucoup de bonnes rencontres, et pas qu'en Ligue des Champions."

Mais Clement aimerait savoir d'où viennent les mauvaises performances: "D'où ça vient? Il y a beaucoup de raisons, tout le monde peut avoir son avis. Nous en avons parlé ensemble dans le vestiaire. Tout n'est pas mauvais. Nous avons la chance de rejouer tous les trois jours et donc de passer rapidement à autre chose."

Et avant de retrouver le championnat ce week-end, à Genk, cet "autre chose" est une possible qualification en Europa League dès ce dimanche.