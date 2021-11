Un but aura suffi à l'Inter

Les Intéristes mettent la pression sur Naples et sur l'AC Milan.

L'Inter s'accroche au wagon de tête de la Serie. En déplacement du côté de Venise, les hommes de Simone Inzaghi se sont imposés 0-1 grâce à un but de Calhanoglu à la 34e minute. Du côté de Venise, on notera que le Belge Daan Heymans est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Au classement, l'Inter compte désormais 31 points et reste provisoirement au contact de Naples et de l'AC Milan qui comptent tous deux 32 points en tête du classement et qui jouent ce dimanche.