Quand la police a dû séparer Xavi et Unai Emery

Le FC Barcelone a pris le meilleur sur Villarreal (3-1) samedi en Liga. Après cette rencontre, l'entraîneur visiteur avait du mal à digérer certaines décisions défavorables à son équipe.

Mécontent, Unai Emery n'a pas serré la main de Xavi et un accrochage a éclaté entre les deux hommes dans le tunnel menant aux vestiaires, selon les informations du quotidien Sport ce lundi. Ils ont échangé des amabilités, la situation a commencé à s'envenimer et la police a même dû intervenir pour les séparer. Par la suite, le coach de Villarreal a calmé le jeu et a retrouvé son homologue du Barça pour apaiser les tensions et lui serrer la main.