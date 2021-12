Bruges élimine Genk aux tirs au but au terme d'un match fou

Six buts et autant de retournements de situation entre Genk et Bruges, qui se sont départagés aux tirs au but.

Dans une rencontre qui a connu autant de buts (six) que de retournements de situation, Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Croky Cup. Après sept minutes, ce sont les Brugeois qui ont ouvert la marque via Eder Balanta. A la demi-heure, Thorstvedt remettait les deux équipes à égalité, avant que Paintsil ne donne l'avantage aux Limbourgeois dans le temps additionnel de la première période. En seconde période, Bruges a mis du temps à revenir au score mais y est parvenu grâce à Charles De Ketelaere à la 69e minute. Une petite minute plus tard, Paintsil inscrivait un second but personnel et permettait à Genk de reprendre les devants. Alors que les événements semblaient se diriger vers une victoire Limbourgeoise dans le temps réglementaire, De Ketelaere s'en allait également de son doublé à la 89e minute pour offrir une séance de prolongations aux Brugeois. Après deux fois quinze minutes vierges de buts, les deux équipes ont disputé la séance des tirs au but. A ce petit jeu, c'est Bruges qui s'est imposé 5-3, après que le premier tir au but de Genk ne soit manqué par Hrosovsky.