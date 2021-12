🎥 Genk-Bruges: le douloureux loupé d'Ugbo à la dernière minute

Le Nigérian aurait pu qualifier le Racing Genk dans les ultimes secondes.

Nouvelle désillusion pour le Racing Genk, mercredi soir, en Coupe de Belgique. Et pourtant, les Limbourgeois ont vu les quarts de finale de près. Ils ont mené à deux reprises, mais le Club est revenu dans le match, à chaque fois grâce à De Ketelaere, et a finalement forcé les prolongations en plantant le 3-3 à la 89e minute de jeu.

Mais même après le deuxième coup de tête du jeune Brugeois, le Racing aurait pu se qualifier sans passer par les prolongations. Dans les dernières secondes du temps réglementaire, Ike Ugbo s'est présenté seul face à Simon Mignolet. Mais il s'est pris le pied dans le tapis et Bruges a finalement validé son ticket pour le tour suivant, aux tirs au but, trois quarts d'heure plus tard.