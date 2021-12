Simon Mignolet héros de Bruges à Genk: "Une soirée qui fait du bien"

Coupable à plusieurs reprises ces dernières semaines, le portier brugeois a répondu sur la pelouse et il savoure.

Contre le Standard, puis à Genk, Simon Mignolet avait commis quelques erreurs qui avaient mis le Club de Bruges dans une position délicate. Mercredi soir, il s'est fait pardonner en livrant un match plein, à Genk à nouveau, en Coupe de Belgique.

Avec plusieurs parades décisives durant les 120 minutes et un penalty repoussé, le Diable Rouge a montré la voie des quarts de finale à son équipe. "Je sais que j'étais un peu moins bien ces dernières semaines, donc c'est le genre de soirée qui fait du bien", insiste-t-il au micro de Sporza.

Et Simon Mignolet a mis ses coéquipiers en confiance en repoussant le premier tir au but limbourgeois de Patrik Hrosovsky. "J'étais bien préparé pour cette séance et j'étais surtout satisfait de repousser le premier, car ça a mis mes coéquipiers dans une situation plus facile pour tirer."