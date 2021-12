Genk s'en sort souvent mal à 11 contre 10 : "C'est la quatrième ou cinquième fois que ça se passe comme ça..."

Les semaines passent et se ressemblent pour Genk, qui n'a plus gagné depuis trois matchs. Et une fois à 11 contre 10, les Limbourgeois semblent ... à la peine !

John Van den Brom, qui commence à être sous pression, n'était pas surpris de la résistance malinoise : "Nous savions que ce serait un déplacement compliqué. Quand vous regardez leur match contre Bruges, vous savez que vous allez souffrir ici. Nous l'avions anticipé et essayé de les prendre à leur propre jeu", explique le coach genkois. Le Racing Genk était devant à la pause, mais ... "Nous revenons moins affûtés des vestiaires. Nous perdons les duels sur le but et ça ne doit pas arriver", regrette Van den Brom. "Notre réaction était la bonne, nous n'avons pas abandonné". Cependant, bizarrement, Genk n'est jamais à l'aise face à un adversaire à dix : l'Union, l'Antwerp, Eupen et Bruges avaient déjà été réduits à dix face à Genk, sans perdre. "C'est bien la 4e ou 5e fois que nous ne gérons pas bien ça. Il faut mettre un tempo élevé au ballon. La règle n°1 en supériorité numérique, c'est d'en profiter via les flancs, de donner des bons centres, et ce ne fut pas le cas. Nous devons réfléchir à comment mieux gérer ça".

