La Gantoise doit encore s'excuser suite aux propos de Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck a pointé du doigt la règle demandant aux joueurs de porter un masque à leur entrée sur le terrain. La Gantoise a encore dû corriger son coach publiquement, pour la seconde fois en quelques jours.

Hein Vanhaezebrouck a ainsi qualifié cette mesure de la Pro League demandant aux joueurs de porter un masque à leur entrée sur le terrain de "règle juste pour les caméras". L'entraîneur gantois n'a pas tort - il s'agit d'un geste symbolique afin de rappeler aux supporters de porter le masque en toutes circonstances - mais son club s'est retrouvé en porte-à-faux vis-à-vis de la Pro League, et a donc dû présenter des excuses officielles.

"Vendredi dernier, la Pro League a pris des mesures à l'unanimité concernant le port du masque. Ces mesures sont bien évidemment soutenues par notre club aussi. Après la rencontre entre OHL et KAA GENT, notre entraîneur Hein Vanhaezebrouck, a formulé des observations malheureuses sur ces mesures. Cependant, après concertation avec son entraîneur, KAA GENT tient à souligner qu'elle soutient totalement le protocole de la Pro League et du gouvernement. KAA GENT continuera à respecter intégralement les mesures de la Pro League et du gouvernement, comme la direction, le staff et les joueurs l'ont d'ailleurs déjà fait lors de la rencontre contre OHL", écrit La Gantoise via un communiqué officiel.

Il y a quelques jours, Vanhaezebrouck avait sous-entendu que l'Antwerp avait lâché la Coupe d'Europe volontairement pour alléger son calendrier. Des propos que La Gantoise avait également dû dénoncer. Nul doute que le club va demander à son coach de réfléchir un peu à ce qu'il dit à l'avenir ...