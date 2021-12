Juninho explique son départ de l'Olympique Lyonnais

En novembre dernier, le directeur sportif de l'OL avait surpris tout le monde en expliquant qu'il allait quitter le club rhodanien en fin de saison sur les ondes de RMC.

Finalement, comme l'expliquaient L'Equipe et Le Progrès ces dernières heures, Juninho va partir dès cet hiver. Et auprès de l'AFP, l'ancien milieu de terrain l'a une nouvelle fois confirmé. "C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter", a explique le Brésilien dans des propos relayés par L'Equipe ce mercredi soir.

Juninho avait intégré l'organigramme de l'OL en 2019. Reste désormais à savoir qui va le remplacer alors que le président Jean-Michel Aulas et les Gones cherchent activement son successeur.